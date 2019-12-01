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Alkollü genç kadın, fuhuşa zorlandığını iddia ederek polislere saldırdı

İstanbul Taksim'de Fas uyruklu bir kadın, fuhuşa zorlandığını iddia ederek polislerin üzerine yürüdü. Kaçmak isteyen kadın ise gözaltına alındı.

01.12.2019 11:28 | Son Güncelleme: 01.12.2019 12:43

'de Fas uyruklu, alkollü genç kadın, ortalığı birbirine kattı. Kadının pasaportuna el konulup fuhuşa zorlandığı iddia edildi.

TAKSİM'İ KARIŞTIRDI

Fas uyruklu, alkollü genç kadın, Taksim meydanında ortalığı birbirine kattı. Pasaportuna el konularak fuhuşa zorlandığını iddia eden kadın, içki şişesini kırarak çevreye saldırdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, genç kadının elindeki alkol şişesini kırarak polislerin üzerine yürüdüğü görüldü.

POLİS GÖZALTINA ALDI

Polise zor anlar yaşatan ve etraftakilere saldırmaya çalışan alkollü kadın, görüntü çekmeye çalışan İHA muhabirine de saldırmaya çalıştı. Genç kadın taksiye binerek olay yerinden uzaklaşmak istedi ancak polis ekipleri izin vermedi. Daha sonrasında da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Alkollü genç kadın, fuhuşa zorlandığını iddia ederek polislere saldırdı

Taksim, Polis, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


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