16 Kasım 2018, 22:36
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Alkollü Kadın, İlişkisi Olduğunu İddia Ettiği 80 Yaşındaki Annesi ve Komşunu Rehin Aldı

Ankara'da alkollü kadın, evlerine ziyarete gelen komşusu ve annesini ilişki yaşadıkları iddiasıyla rehin aldı. Alkollü kadının dalgınlığından yararlanan komşu, polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kadını ikna ederek emniyete götürdü.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde alkollü bir kadın, 80 yaşındaki annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusunu rehin aldı.

KOMŞUSUNU VE ANNESİNİ REHİN ALDI

Dilekler Mahallesi Yeşiltepe Sokak'taki gecekonduda ikamet eden Şenay A. (53) evlerine ziyarete gelen komşuları Şerif M'yi (55) ve annesi Ayşe A'yı (80) ilişki yaşadıkları iddiasıyla rehin aldı. Şerif M, bir süre sonra Şenay A'nın dalgınlığından yararlanarak telefonla polisten yardım istedi.

POLİS EKİPLERİNE TESLİM OLDU

Şenay A, olay yerine gelen polis ekibinin bir saat süren ikna çabalarının ardından kapıyı açarak emniyet güçlerine teslim oldu.

Alkollü olduğu belirlenen Şenay A. ile Şerif M. ve Ayşe A. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yeşiltepe,Çankaya,Ankara
16 Kasım 2018 Cuma 22:36



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