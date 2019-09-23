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Alkollü kadının polisevi önüne bıraktığı bavul emniyeti harekete geçirdi

Erzurum'da yabancı uyruklu bir kadının polisevinin önüne bıraktığı bavul emniyeti harekete geçirdi.

23.09.2019 20:46Alkollü kadının polisevi önüne bıraktığı bavul emniyeti harekete geçirdi
Erzurum'da yabancı uyruklu bir kadının polisevinin önüne bıraktığı bavul emniyeti harekete geçirdi. Fünye ile patlatılan bavuldan kadın kıyafetleri çıkarken, yakalanan alkollü kadın "Yorulduğum için bavulu oraya bıraktım" dedi.

Erzurum'da Gürcistanlı olduğu öğrenilen bir kadın, elindeki kırmızı bavulu Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Polisevi'nin önüne bırakarak uzaklaştı. Kameralardan tespit edilen kadın, Çaykara Caddesi güzergahında yakalanarak gözaltına alındı. Alkollü olduğu öğrenilen kadın, "Yorulduğum için bavulu oraya bıraktım" dedi. Kadının ifadesine rağmen tehlikeli bir yerde bulunan paketi bomba imha ekipleri fünye ile patlattı. Ekipler bavulu patlattığı sırada ise meraklı vatandaşlar cep telefonları ile o anları kaydetti. Fünye ile patlatılan bavuldan kadın kıyafetleri çıktı. - ERZURUM

Cumhuriyet Caddesi, Erzurum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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