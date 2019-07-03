03.07.2019 16:41
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Alkollü kaptan, tekneye çarptı

Alkollü kaptan, tekneye çarptı

ABD'deki St. Clair Gölü'nde alkollü kaptan, sürat teknesi ile çiftin bulunduğu büyük tekneye çarptı.

ABD'deki St. Clair Gölü'nde alkollü kaptan, sürat teknesi ile çiftin bulunduğu büyük tekneye çarptı. Büyük teknede bulunan çift, alkollü kaptanın kendilerini gölde takip ettiğini, bir süre etraflarında daire çizdikten sonra çarptığını belirtti.
Michigan eyaletindeki Detroit şehrinde bulunan St. Clair Gölü'nde meydana gelen olayda, alkollü olduğu belirtilen adam, sürat teknesi ile çiftin bulunduğu büyük tekneye çarptı. Büyük teknedeki çift, yerel medyaya yaptığı açıklamada, adamın kendilerini sürat teknesi ile bir süre takip ettiği, etraflarında daire çizdiğini ve ardından çarptığını belirtti.
ABD basını, tekneye çarpan 39 yaşındaki şüphelinin 5 bin Dolar para cezasına çarptırıldığını; şüphelinin 2011 yılında 'ikinci derece cinsel taciz' suçundan hapis yattığını duyurdu. Ayrıca, büyük teknede bulunan çiftin sağlık durumunun iyi olduğu; ancak teknede ciddi hasar meydana geldiği belirtildi.


- Abd
Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Michigan, Detroit, Dünya

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