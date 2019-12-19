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Alkollü kişiden kaçarken inşaatta merdiven boşluğuna düştü

ADAPAZARI'nda, arkadaşlarıyla oynarken iddiaya göre alkollü bir kişinin kovalaması üzerine girdiği inşaatta merdiven boşluğuna düşen 13 yaşındaki Kaan K. yaralandı.

19.12.2019 02:50 | Son Güncelleme: 19.12.2019 02:50Alkollü kişiden kaçarken inşaatta merdiven boşluğuna düştü

ADAPAZARI'nda, arkadaşlarıyla oynarken iddiaya göre alkollü bir kişinin kovalaması üzerine girdiği inşaatta merdiven boşluğuna düşen 13 yaşındaki Kaan K. yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yenigün Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte sokakta gezen Kaan K., iddiaya göre bilinmeyen nedenle kendilerini kovalayan ve alkollü olduğu düşünülen kişiden kaçmak için girdiği inşaatta binanın zemin katında merdiven boşluğuna düştü. Diğer çocukların çevredekilere vermesinin ardından polis, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. ekibince bodrum katına düşen Kaan K., çıkarıldı. Kaan K., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. ekipleri, çocukların kendilerini kovaladığını iddia ettiği alkollü kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



Bora Füzesi, Adapazarı, İtfaiye, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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