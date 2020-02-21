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Alkollü kişiye müdahale eden polis bıçakla yaralandı

Mersin'de alkollü kişiye müdahale etmeye çalışırken bıçakla ağır yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.

21.02.2020 17:02 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:34Alkollü kişiye müdahale eden polis bıçakla yaralandı
'de alkollü kişiye müdahale etmeye çalışırken bıçakla ağır yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.
Yenişehir İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde alkollü bir şahsın kendine zarar verdiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine intikal eden ekip içinde bulunan ve şahsa müdahale etmeye çalışan polis memuru Mehmet Ali Çetin, alkollü şahıs A.Ç, tarafından bıçakla ağır yaralandı.
Yaşanan arbede esnasında yaralanan şüpheli A,Ç, gözaltına alındı.
memuru Çetin, 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan Çetin'in yaralandığını duyan meslektaşları hastaneye geldi.

Cumhuriyet Mahallesi, Mersin, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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