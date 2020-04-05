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Alkollü olmadığını kan testiyle ispatlayıp ehliyetini geri aldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde trafik uygulamasında 0,62 promil alkollü çıktığı gerekçesiyle idari para cezası kesilerek sürücü belgesine el konulan kişi, kan tahliliyle alkol almadığını ispatlayıp hukuk mücadelesi başlatarak ehliyetini geri aldı.

05.04.2020 13:14 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:14
Alkollü olmadığını kan testiyle ispatlayıp ehliyetini geri aldı
İzmir 'in Çeşme ilçesinde trafik uygulamasında 0,62 promil alkollü çıktığı gerekçesiyle idari para cezası kesilerek sürücü belgesine el konulan kişi, kan tahliliyle alkol almadığını ispatlayıp hukuk mücadelesi başlatarak ehliyetini geri aldı.
Oğuzcan Kavas (31), 20 Haziran 2019'da seyir halindeyken polis kontrol noktasında durduruldu. Diğer araçlar kontrol edildiği sırada iddiaya göre, eline ve yüzüne kolonya süren Kavas, nefesle yapılan ölçüm sonucu 0,62 promil alkollü çıktı. Kavas'a 2 bin 18 lira idari para cezası kesildi, ehliyetine el konuldu ve aracı trafikten men edildi.
Alkol almadığını ispatlamak üzere Çeşme Devlet Hastanesinde kan numunesi veren Kavas, raporda "0" promil alkol çıkması üzerine idari para cezasının iptali, su¨ru¨cu¨ belgesinin iadesi ve ceza puanının silinmesi için 8 Temmuz 2019'da Çeşme Sulh Ceza Hakimliğine itiraz etti.
Hakimin görevsizlik kararı vermesi üzerine Kavas buna itiraz etti. Kavas, ayrıca su¨ru¨cu¨ belgesinin iadesi ve ceza puanının silinmesi için İzmir 3. İdare Mahkemesine de başvurdu. Bu başvuruyla ilgili de görevsizlik kararı verilmesi sonrası İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi, görevli mahkemenin Sulh Ceza Hakimliği olduğunu bildirdi.
Çeşme Sulh Ceza Hakimliğince, 6 Şubat'ta görülen davada Kavas hakkında yazılan ceza ile sürücü belgesinin alınması tutanaklarının iptaline hükmedildi.
Hakimlik, kararında şu gerekçelere yer verdi:
"Çeşme Devlet Hastanesince düzenlenmiş kabul sınırları içinde olan 0,1 promil değerlerini gösteren raporu, uygulamada kabul edilen her saat için 0,15-0,20 promil düşüş oranları, hastane raporundaki 2 saat sonra alınan 0,1 değeri ile tutanakta ölçülen değer 0,62 promil değeri birlikte değerlendirildiğinde kişide tespit edilen alkol promil değerinin referans oranının altında olduğu anlaşılmakla itirazın kabulüne, ceza tutanağı ve sürücü belgesinin alınması tutanağının iptaline ve iadesine karar verilmiştir."
Yaşanan mağduriyet
Kavas'ın avukatı Mustafa Bilgehan Çalık, AA muhabirine, müvekkilinin alkol testi sonunda yaptığı itirazların ve yeniden alkol testi ve kan testi taleplerinin kabul görmediğini ve hakkında yasal işlem uygulandığını söyledi.
Çalık, müvekkilinin bir süre aracının başında bekletildiğini, daha sonra girdiği kan tahlilinde kanında alkole rastlanılmadığını belirterek, şunları dile getirdi:
"Uygulama sırasında 0,62 promil çıkmasının 3 nedeni olabilir. Kullandığı kozmetik ürünün anlık değer çıkarması, alkolmetre cihazının kalibrasyon ayarının bozuk olabileceği veya alkol çubuğunun kullanılmış olma ihtimali...
Raporda değerin '0' çıkması, zamana bağlı vücuttaki alkol oranının azalması hususu dikkate alındığında dahi müvekkilin hiç alkol tüketmediğini açıkça ortaya koymaktadır. Kan tahlili müvekkilin samimi ikrarındaki haklılığını ve yaşadığı mağduriyeti ortaya koymaktadır. Bu nedenle trafik idari para cezasına itirazımızın kabulü ile yazılı para cezasının iptali, el konulan sürücü belgesinin iadesine, uygulanan ceza puanın kaldırılmasına karar verilmesini talep ettik.
Çeşme Sulh Ceza Hakimliğince yapılan itirazın kabul edilmesi üzerine görülen davada Kavas hakkında yazılan ceza tutanağı ve sürücü belgesi alınması tutanağının iptaline karar verildi. Kararın kesinleşmesi ile Kavas sürücü belgesine yeniden kavuştu."

Kaynak: AA

Etiketler: İzmir, Çeşme, Güncel
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