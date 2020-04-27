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Alkollü şahıs Anıtpark'ı birbirine kattı

Samsun'da gündüz vakti alkol alan bir kişi görgü tanıklarının iddialarına göre herkesin içinde tuvaletini yapınca yoldan geçen alkollü bir kadın tarafından darp edildi.

27.04.2020 16:44 | Son Güncelleme: 27.04.2020 16:48
Alkollü şahıs Anıtpark'ı birbirine kattı
Samsun'da gündüz vakti alkol alan bir kişi görgü tanıklarının iddialarına göre herkesin içinde tuvaletini yapınca yoldan geçen alkollü bir kadın tarafından darp edildi.

Olay, İlkadım ilçesi Anıtpark içerisinde meydana geldi. Görgü tanıklarının iddialarına göre, Ramazan günü alkol alarak herkesin içinde tuvaletini yapan Sıtkı isimli şahıs kendisi gibi alkollü bir kadının saldırısına uğradı. Kafasında yarık oluşan sarhoş adam bağırarak ve küfür ederek etrafı birbirine kattı. Bu sırada kavgayı izleyen vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Sıtkı isimi sarhoş adam kafası kanlı bir şekilde olay yerinde uzaklaştı.

Vatandaşlar ise alkol ve madde bağımlılarından dolayı Anıtpark içerisinde oturmadıklarını belirtti.

Sıtkı isimli şahıs, 21 Mayıs 2019 tarihinde de alkollü bir şekilde Anıtpark'ta olay çıkarmıştı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Haber
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