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Alkollü şahıs kendini yaktı

Manisa'nın Demirci ilçesinde alkol aldığı öğrenilen bir kişi evinin odasında üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi.

11.02.2020 10:00 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:00Alkollü şahıs kendini yaktı
'nın ilçesinde alkol aldığı öğrenilen bir kişi evinin odasında üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi. Anne ve babası tarafından su dökülerek söndürülen şahıs 112 acil servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay, Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı İçhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü olarak eve gelen Mehmet S. (34) odun motorundaki benzini evin odasında üzerine dökerek kendini yaktı. Bu sırada evde bulunan annesi ve babası yanan oğullarını söndürmek için mutfaktan aldıkları suyu üzerine döktü. Söndürülen Mehmet S., verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından önce Demirci Devlet Hastanesine ardından Manisa Celal Bayar Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi. Vücudunun ön yüzünde ve boyununda yanıklar tespit edilen Mehmet S., 2. derece yanık teşhisi ile tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Demirci, Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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