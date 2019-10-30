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Alkollü şahıs teleferik şantiyesine ateş açtı, o anlar kameraya böyle yansıdı

Alkollü şahıs teleferik şantiyesine ateş açtı, o anlar kameraya böyle yansıdı Şantiyeye ateş açan şahıs polis ekiplerince yakalandıSAKARYA - Sakarya'nın Sapanca ilçesine yapılacak olan teleferik şantiyesine alkollü bir şüpheli tarafından 7 el ateş açıldı.

30.10.2019 13:18
Alkollü şahıs teleferik şantiyesine ateş açtı, o anlar kameraya böyle yansıdı
Şantiyeye ateş açan şahıs polis ekiplerince yakalandı
SAKARYA - Sakarya'nın Sapanca ilçesine yapılacak olan teleferik şantiyesine alkollü bir şüpheli tarafından 7 el ateş açıldı. Şüphelinin ateş açtığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, dün sabah saat 06.54 sıralarında meydana geldi. Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi'nde yapımına başlanan teleferik projesi alanına bir araçla gelen alkollü şahıs aracından inerek şantiye korkuluklarına 7 el ateş etti. Yaşanan konu sonrasında olay yerinden hızla uzaklaşan şahsı yakalamak için polis ekipleri harekete geçti. Olay yerinde inceleme başlatan ekipler olayı gerçekleştirenin Ö.L.Ş. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Kısa sürede yakalanan şahıs gözaltına alınırken şahsa kamu davası açılacağı öğrenildi.
Öte yandan, yaşanan olay anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahsın araçtan inerek şantiyenin korkuluklarına ateş açtığı anlar ve daha sonrasında olay yerinden hızla uzaklaşması yer alıyor.
Alkollü şahıs teleferik şantiyesine ateş açtı, o anlar kameraya böyle yansıdı

Sakarya, Sapanca, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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