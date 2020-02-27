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ALKOLLÜ SÜRÜCÜ 10 KİLOMETRE SÜREN KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp aracıyla kaçan sürücü, 10 kilometre süren kovalamaca sonunda yakalandı.

27.02.2020 03:03 | Son Güncelleme: 27.02.2020 03:03ALKOLLÜ SÜRÜCÜ 10 KİLOMETRE SÜREN KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp aracıyla kaçan sürücü, 10 kilometre süren kovalamaca sonunda yakalandı. Kaçarken park halindeki 3 araç ve polis otosuna çarpan sürücü İbrahim S.'nin (42), 2.64 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Gece yarısı, merkez ilçesi Dr. Mithat Özsan Bulvarı'nda devriye gezen polis ekibi 01 SU 755 plakalı kamyoneti durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçınca, kovalamaca başladı. Dr. Mithat Özsan Bulvarı'ndan Hekimköy Bulvarı'na geçen sürücü, polis ekiplerine aldırmaksızın kaçışını sürdürdü. Daha sonra Akkuyu Mahallesi'ne dönen sürücü, ara sokaklarda kaçmaya devam etti. Yeşiltepe Mahallesi ara sokaklarında kaçarken, park halindeki 3 araca çarpan kamyonet, son olarak birkaç yüz metre ilerde önünü kesen polis otomobiline de çarpıp, durdu. Kovalamaca, yaklaşık 10 kilometre sürdü. Polisin alkol kontrolünde, İbrahim S.'nin 2.64 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücü, cezai işlem yapılmak üzere Sarıçam Polis Merkezi'ne götürüldü.

Alkollü sürücünün otomobiline ve hafif ticari aracına çarptığı Ali Teke, gazetecilere, "Yatıyordum, sese uyandım. Güm diye bir ses geldi. Dışarıya çıktım baktım, polis ekiplerinin araçlarını gördüm. Bir aracı kovalıyormuş. Benim iki aracıma, bir de komşumun arabasına çarpıp, zarar verdi. Galiba polis aracına da çarpmış" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden görüntü

Polislerden görüntü

Kamyonetten görüntü

Kamyonetin hasar gören yerinden görüntü

Polisin kamyonet içinde arama yapması

Polis otosunun hasar gören sağ arka kapısından görüntü

Alkollü sürücüden görüntü

Kamyonetin çarptığı araçlardan görüntü

Kamyonetin çarptığı iki aracın sahibi Ali Teke ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,



Sarıçam, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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