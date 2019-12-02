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Alkollü sürücü, aracın kapısına asılı kalan polisi böyle sürükledi

Kırım'da alkollü sürücü, kendisini durdurduktan sonra belgelerini görmek isteyen polis memurunu, aracının kapısına asılı halde sürükledi.

02.12.2019 16:55 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:55Alkollü sürücü, aracın kapısına asılı kalan polisi böyle sürükledi

'da alkollü sürücü, kendisini durdurduktan sonra belgelerini görmek isteyen polis memurunu, aracının kapısına asılı halde sürükledi. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedilirken, alkollü sürücünün gözaltına alındığı bildirildi.

Olay, 'nın ilhak ettiği Kırım'ın Krasnogvardeyskoye bölgesindeki Oktyabrskoye kasabasında meydana geldi. memuru Artyom Kulish, sürekli şerit değiştiren bir otomobili durdurdu ve sürücüden belgelerini göstermesini istedi. Alkollü sürücü ise belgelerini göstermeyi reddederek, gaza bastı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, polis memuru Kulish'in sürücüyle bir süre tartıştığı, sürücünün ise Kulish'in ikazlarına uymayarak koltuğa geri oturarak gaz pedalına bastığı görüldü. Bu sırada sürücüyü uyaran polis, otomobilin kapısına tutundu. Bir süre kapıda asılı kalarak sürüklenen Kulish, sürücüyü engelleyerek aracı durdurdu.

Daha sonra olay yerine gelen trafik polisleri, sürücünün alkollü olduğunu tespit etti. 33 yaşındaki sürücü, polis tarafından gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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-Polis kamerasından görüntüler

-Kulish'in sürücü ile tartışması

-Belgelerini vermeyi reddederek koltuğa oturan sürücü

-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Aracın kapısına asılı halde sürüklenen polis memuru



Polis, Rusya, Kırım, Güncel

Kaynak: DHA

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