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Alkollü sürücü bir anneyi hayattan kopardı

Başkent'te iki aracın karıştığı trafik kazasında, aynı araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

31.01.2020 14:34 | Son Güncelleme: 31.01.2020 14:39Alkollü sürücü bir anneyi hayattan kopardı
Başkent'te iki aracın karıştığı trafik kazasında, aynı araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında, Kuzey Çevre Yolu'nun Yükseltepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkollü olduğu belirlenen Orhan D. yönetimindeki 29 AB 220 plakalı otomobil, Ankara Kuzey Çevre Yolu'nda aynı istikamette, önünde seyreden Yusuf D. kontrolündeki 06 YFJ 18 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobiller farklı yönlere savruldu.

Kazada, 06 YFJ 18 plakalı otomobilde bulunan sürücü Yusuf D. ile kızı Rana D.'nin yanı sıra Mukaddes Ç. ve Özge Ç. yaralandı. Sürücünün eşi ve Rana D.'nin annesi Satı D. ise hayatını kaybetti.

Öte yandan, alkollü olduğu tespit edilen sürücü Orhan D. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı. - ANKARA

Avrupa Birliği, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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