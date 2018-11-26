Alkollü Sürücü Dehşeti: 1 Polis Şehit, 1 Polis Yaralı

Giresun
'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil, uygulama yapan polis ekiplerinin arasına daldı. Olayda 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Bulancak
ilçesinin Pazarsuyu Büyük Liman mevkiinde uygulama yapmakta olan polislerin dur ihtarına uymayan E.K yönetimindeki 34 YP 4968 plakalı araç, 2 polise çarparak hakimiyetini kaybetti ve yolun karşısına geçti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan polislerden Bulancak İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli İmdat Berçin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Piraziz
İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan Ferhat Canlı ise yaralandı. Olayda yaralanan araç sürücüsü de tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Kazada şehit olan polis memuru İmdat Berçin'in Trabzon
nüfusuna kayıtlı olduğu bildirilirken,olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
Giresun,Polis
26 Kasım 2018 Pazartesi 08:41