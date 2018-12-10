Alkollü Sürücü Direğe Çarparak Durabildi

Manisa
'da direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü, refüjdeki direğe çarparak durabildi.
Olay, dün gece saatlerinde Yunusemre
ilçesi Mesir Mahallesi Mehmet Akif Ersoy
Caddesi üzerinde meydana geldi. Hüseyin D. yönetimindeki 43 KD 675 plakalı otomobil yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonrası araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücü Hüseyin D. kazayı yara almadan atlattı.
Öte yandan sürücü Hüseyin D.'nin alkollü olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA
Yunusemre,Manisa
10 Aralık 2018 Pazartesi 14:54