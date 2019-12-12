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Alkollü sürücü durağa daldı: 3 ölü

Uşak'ta alkollü olduğu iddia edilen üniversite öğrencisi durakta bekleyen yolcuların arasına daldı.

12.12.2019 11:05 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:05Alkollü sürücü durağa daldı: 3 ölü
'ta alkollü olduğu iddia edilen üniversite öğrencisi durakta bekleyen yolcuların arasına daldı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde D-300 karayolu, İtfaiye Daire Başkanlığı karşısında meydana geldi. Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen 18 yaşındaki İ.U.Y., 59 HD 971 plakalı otomobil ile otobüs durağında bekleyen vatandaşların arasına daldı. Otomobil, 100 metre ileride güçlükle durabildi. Feci kazada durakta bekleyenlerden Zafer Karakaya, Halil Doğan ve Ramazan Tokuç olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil hurdaya dönerken, alkollü olduğu ileri sürülen üniversite öğrencisi gözaltına alındı. Uşak Vali Yardımcısı Sait Topoğlu olay yerine gelerek polisten bilgi aldı. Yapılan incelemenin ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
(Mine Tatay-Fadıl Pişkin/İHA)

Uşak, Güncel

Kaynak: İHA

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