Alkollü Sürücü, İki Polisi Vurup Kaçtı

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde polis alkollü bir sürücüyü durdurdu. Sürücü polisin "yere yat" uyarılarını dikkate almayıp karşılık verdi. İki polis ve sürücü arasında kavga çıktı.

POLİSLER UZUN SÜRE UĞRAŞTI

Polisler uzun uğraşlara rağmen adamı etkisiz hale getirmeyi başaramadı. O sırada polislerden birinin silahını alan adam iki poliside vurarak öldürdü.

POLİS MEMURLARINI VURAN SÜRÜCÜ KAÇTI

Yaşanan olayın ardından polis aracına binen adam bölgeden uzaklaştı.