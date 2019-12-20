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Alkollü sürücü kazaya neden oldu: 1'i polis 6 yaralı

Balıkesir'de 190 promil alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü aracıyla kontrol noktasında bulunan iki otomobile ve görevli polis memuruna çarptı. Kaza sonucu biri polis memuru olmak üzere altı kişi yaralandı.

20.12.2019 08:15 | Son Güncelleme: 20.12.2019 08:52

'in ilçesinde 190 promil alkollü olduğu iddia edilen T.H aracıyla denetim yapan ekiplerin yol kenarında oluşturdukları kontrol noktasındaki iki araca ve o an görev yapan polis memuruna hızla arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 35 EMF 23 otomobil ile 06 HC 8426 plakalı kapalı kasa kamyonet de birbirine girdi.

Kazada; olay mahallinde denetim görevi yapan trafik polisi Ö.A., sürücü T.H ve henüz isimleri öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerlerden kurtarırken, yaralılar daha sonra ambulanslarla Gömeç ve Ayvalık Devlet Hastanelerine kaldırılarak müşahede altına alındı.

YARALI POLİS MEMURU HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı polis memuru Ö.A.'nın vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar olduğu, hayati tehlikeyi ise atlattığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Alkollü sürücü kazaya neden oldu: 1'i polis 6 yaralı

Balıkesir, Gömeç, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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