Haberler » 3. Sayfa » Alkollü sürücü kazaya neden oldu - Haberler

Alkollü sürücü kazaya neden oldu

Eskişehir'de, alkollü olduğu iddia edilen sürücü park halindeki tarım aracına çaparak takla attı.

05.02.2020 16:04 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:09Alkollü sürücü kazaya neden oldu
'de, alkollü olduğu iddia edilen sürücü park halindeki tarım aracına çaparak takla attı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, 71 Evler Mahallesi Çevre Yolu Meydanı'nda dün akşam saat 20.35'te meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öne sürülen M.K.B. (45) idaresindeki 09 RR 445 plakalı araç, T.Ö.'ye ait park halindeki tarım aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak yol kenarına savrulan araçta sürücü M.K.B. yaralandı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine intikal eden 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Eskişehir Şehir Hastanesine sevk etti.

Öte yandan polis, kaza hakkında inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:43  Şilan Makal kimdir? Şilan Makal nereli, kaç yaşında?
16:36  Van Bahçesaray nerede? Bahçesaray rakımı kaç?
15:36  Vahamet nasıl yazılır TDK'ya göre vahamet mi, vehamet mi? Vahamet ne demek?
14:31  Yaman Taciroğlu kimdir, kaç yaşında? Yaman Taciroğlu ne iş yapıyor?
13:57  5 Şubat Laiklik ilkesinin kabulünün 83. yıl dönümü! Laiklik nedir? Atatürk'ün laiklikle ilgili sözleri...
5.02.2020 17:25:34