14.06.2019 13:45
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Alkollü sürücü mahalleliyi ayağa kaldırdı

Alkollü sürücü mahalleliyi ayağa kaldırdı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde alkollü sürücü gece geç saatlerde kaza yaparak vatandaşı korkuttu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde alkollü sürücü gece geç saatlerde kaza yaparak vatandaşı korkuttu.

Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde dün gece geç saatlerde bir patlama sesiyle sokağa çıkan mahalle sakinleri bir aracın kaza yaptığını gördü. Yıldırım Kürekçi'nin hakimiyetindeki 67 YC 696 plakalı araç virajı alamayarak önce kepenklere ardından bahçe kapısına vurarak durabildi. Alkollü sürücünün yaptığı gürültüye uyanan vatandaş hemen 112 Acil servisi ve Jandarmayı arayarak yardım istedi. Olay yerine intikal eden ambulans ile ilk müdahalesi yapılan Kürekçi, Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili olarak tahkikat başlattı. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
Zonguldak, Çaycuma, 3. Sayfa

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