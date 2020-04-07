Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Alkollü sürücü mobilya dükkanına girdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde alkollü sürücü kontrolünü kaybedip yol kenarında bulunan mobilya dükkanına girdi.

07.04.2020 09:44 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:45
Alkollü sürücü mobilya dükkanına girdi
Aydın 'ın Kuşadası ilçesinde alkollü sürücü kontrolünü kaybedip yol kenarında bulunan mobilya dükkanına girdi.

Kaza, Süleyman Demirel Bulvarı'nda saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 BCK 33 plakalı otomobil sürücüsü C.K. direksiyon hakimiyetini kaybederek önce orta refüje daha sonra kaldırma çarptı. Aşırı hızlı giden sürücü mobilya dükkanına girerek durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Yaralı sürücü ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. C.K.'nın hastanede yapılan kontrolünde 1.53 promil alkollü olduğu öğrenildi. Kazada hafif yaralanan sürücünün otomobili kullanılamaz hale gelirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Alkollü sürücü mobilya dükkanına girdi - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Salgın sebebiyle evine kapanan İstanbullu su sıkıntısı çekecek mi? Bakan yanıtladı Haberler
Salgın sebebiyle evine kapanan İstanbullu su sıkıntısı çekecek mi? Bakan yanıtladı
Evinde karantinaya girmek isteyen adamı, eşi eve almadı Haberler
Evinde karantinaya girmek isteyen adamı, eşi eve almadı
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı Haberler
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı
Emekliler için büyük gün! Paralar hesaplara yatmaya başladı Haberler
Emekliler için büyük gün! Paralar hesaplara yatmaya başladı
Gündemi sarsan ’maaş kesintisi’ iddialarına Teşkilat’tan yalanlama Haberler
Gündemi sarsan "maaş kesintisi" iddialarına Teşkilat'tan yalanlama
Rizeli gencin cami anonsu gülümsetti: Evde kalun evde, hastaluk var Haberler
Rizeli gencin cami anonsu gülümsetti: Evde kalun evde, hastaluk var
17 yaşındaki çocuğa istismarda bulunan kadın: Sana virüs bulaştırdım Haberler
17 yaşındaki çocuğa istismarda bulunan kadın: Sana virüs bulaştırdım
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor Haberler
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

11:15: Alkollü sürücü traktöre arkadan çarptı: 3 yaralı - Haberler 11:14: Engelli kız Tayyip Dedesi'nin başlattığı kampanyaya kumbarasını bağışladı - Haberler 11:14: "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasında 1 milyon ve üstü bağış yapan 10 isim netleşti - Haberler 11:13: "Koronavirüs kaygısı çocukları da etkiliyor" - Haberler 11:12: Katiliyle birlikte kamerada - Haberler 10:27: Elazığ'da bitkin düşen kartal tedavi altına alındı - Haberler 10:25: 17 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan kadın, "Sana koronavirüs bulaştırdım" dedi 10:25: 17 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan kadın, "Sana koronavirüs bulaştırdım" dedi - Haberler 10:04: Tunceli Çemişgezek'te şehre inen yaban keçileri çatıya çıktı - Haberler 10:00: Çin'den getirilen ilacı kullanan yaşlı çift, koronavirüsü yenerek taburcu oldu - Haberler 09:55: Adana'da bahçesinde Hint keneviri yetiştiren zanlı evden çıkamadığı için yetiştirdiğini söyledi - Haberler 09:34: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Helin Bölek'i öldürüp etrafında dans ettiler, yamyamlarda var bu yöntem