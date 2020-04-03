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Alkollü sürücü önce otomobile, sonra elektrik panosuna çarptı

Alkollü sürücü önce otomobile, sonra elektrik panosuna çarptı Aksaray'da alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce park halindeki otomobile sonrada elektrik panosuna çarparak durabildi.

03.04.2020 00:48 | Son Güncelleme: 03.04.2020 00:49

Alkollü sürücü önce otomobile, sonra elektrik panosuna çarptı

AKSARAY - Aksaray 'da alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce park halindeki otomobile sonrada elektrik panosuna çarparak durabildi. Kazada alkollü sürücü yaralandı.

Kaza, Büyük Bölcek Mahallesi Büyük Bölcek Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü sürücü Hasan S. idaresindeki 68 DL 969 plakalı otomobil iddiaya göre aşırı süratle kasis üzerinden geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce Murat G.'ye ait park halindeki 68 AAK 964 plakalı otomobile, sonra kaldırımda bulunan elektrik panosuna çarptı. Kaza sonrası sürücü yaralanırken otomobillerde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk etti. Öte yandan otomobilin elektrik panosuna çarpması sonucu mahallede yaşanan elektrik kesintisi elektrik arıza ekibinin olay yerine gelmesiyle son buldu. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yapılan alkol muayenesinde 67 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alkollü sürücü önce otomobile, sonra elektrik panosuna çarptı

Kaynak: İHA

Etiketler: Aksaray, Bölcek, 3. Sayfa

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Alkollü sürücü önce otomobile, sonra elektrik panosuna çarptı
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