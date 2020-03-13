Alkollü sürücü otomobili ile 2 metre yükseklikten yola düştü
Zonguldak'ın Acılık semtinde yürekleri ağızlara getiren kazada araç sürücüsü hafif sıyrıklarla kurtuldu.
13.03.2020 01:41 | Son Güncelleme: 13.03.2020 01:42
Zonguldak 'ın Acılık semtinde yürekleri ağızlara getiren kazada araç sürücüsü hafif sıyrıklarla kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Acılık semtinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Recep Ç isimli 67 AS 416 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek 2 metre yükseliğindeki yoldan düşerek mobilya dükkanın önüne düştü. Şans eseri kazada otomobil sürücüsü Recep Ç. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Polis ekipleri alkollü olduğu iddia edilen Recep Ç'ye alkol ölçümü yaptı. Recep Ç isimli otomobil sürücüsünde 181 promil alkol tespit edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken otomobil çekici yardımıyla dükkanın önünden kaldırıldı. - ZONGULDAK
Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Acılık semtinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Recep Ç isimli 67 AS 416 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek 2 metre yükseliğindeki yoldan düşerek mobilya dükkanın önüne düştü. Şans eseri kazada otomobil sürücüsü Recep Ç. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Polis ekipleri alkollü olduğu iddia edilen Recep Ç'ye alkol ölçümü yaptı. Recep Ç isimli otomobil sürücüsünde 181 promil alkol tespit edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken otomobil çekici yardımıyla dükkanın önünden kaldırıldı. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
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