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Alkollü sürücü, park etmeye çalıştığı aracıyla havuza düştü

BURSA'da, Vedat D., oturduğu sitenin otoparkına park etmeye çalıştığı aracıyla havuza düştü.

06.04.2020 11:32 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:32
Alkollü sürücü, park etmeye çalıştığı aracıyla havuza düştü

BURSA'da, Vedat D., oturduğu sitenin otoparkına park etmeye çalıştığı aracıyla havuza düştü. Hastaneye kaldırılan Vedat D.'nin, yapılan kontrollerde 1.96 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde bulunan lüks bir sitede meydana geldi. Akşam saatlerinde işten çıkan Vedat D., 16 DP 323 plakalı hafif ticari aracına binerek evine gitti. Site içerisinde aracını park etmeye çalışan Vedat D., arkasındaki havuzu fark edemeyince, aracıyla birlikte havuza düştü. Site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Vedat D., kendi imkanlarıyla araç içerisinden çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, havuza düşen aracı vinçle çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Vedat D., Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde, Vedat D.'nin 1.96 promil alkollü olduğu tespit edildi.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Osmangazi, İtfaiye, Güncel
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