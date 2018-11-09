Alkollü sürücü polisten kaçmayı denedi ama başaramadı
ADANA - Adana
'da polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü filmleri aratmayan kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı. Otomobil içerisinde bulunan 2'si kadın 4 kişi ifadeleri alınmak üzerine polis merkezine götürüldü. Alınan bilgiye göre, yunus timleri şüphelendiği 42 ABR 008 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Araç
sürücü 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 4 kilometre boyunca kaçan ismi öğrenilemeyen sürücü, Seyhan
İlçesi Cevat Yurdakul
Caddesi üzerinde yunus timleri tarafından önü kesilerek kıskıvrak yakalandı.Yunus timleri, araç içerisinde bulunan 2'si kadın 4 kişiyi incelemek üzere Yarbaşı
Şehit Erdoğan Çıtak Polis
Merkezi'ne götürüldü. Yapılanan incelemelerinin ardından, araç sürücünün 88 promil alkollü olduğu tespit edildi. Araç sürücüsünün ehliyetine el konulurken, para cezası kesildi.
Polis,Araç,Adana