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Alkollü sürücü sokağı birbirine kattı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, alkollü olduğu iddia edilen sürücü huzurevinin bulunduğu sokakta ortalığı birbirine kattı.

31.12.2019 11:26 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:31 Alkollü sürücü sokağı birbirine kattı

'nın ilçesinde, alkollü olduğu iddia edilen sürücü huzurevinin bulunduğu sokakta ortalığı birbirine kattı.


Dükkanların önünde bulunan taş saksıların araçla birlikte sürüklendiği kazada şans eseri yaralanan olmadı.


Olay Muğla'nın Menteşe ilçesi Mahallesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde alkollü olduğu iddia edilen 48 NY 862 plakalı araç şoförü Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevinin bulunduğu sokakta direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kazada sokakta bulunan dükkanların önündeki taş saksılar araçla birlikte marketin önüne kadar sürüklendi. Çevredeki vatandaşların olayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. şoförü kediye çarpmamak için direksiyonu kırdığını iddia ederken, kazada şans eseri yaralanan olmadı. - MUĞLA


Orhaniye, Menteşe, Muğla, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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