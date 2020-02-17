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Alkollü sürücü takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, alkollü olduğu belirlenen sürücünün kullandığı otomobil takla attı.

17.02.2020 08:00 | Son Güncelleme: 17.02.2020 08:01
'nın ilçesinde, alkollü olduğu belirlenen sürücünün kullandığı otomobil takla attı.
Burak K. idaresindeki 16 SAJ 23 plakalı otomobil, Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki araçlara çarptıktan sonra takla attı.
Ters duran otomobilden kendi imkanıyla çıkan Burak K, polis ekiplerinin yaptıkları kontrol sonucu alkollü olduğu tespit edilerek polis merkezine götürüldü.
Cadde üzerinde bulunan binadaki vatandaşlar da, evlerinin pencere ve balkonlarından takla atan aracın görüntüsünü çekti.
Cadde takla atan aracın çekici tarafından kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.
Alkollü sürücü takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu

Balabancık, Yıldırım, Bursa, Güncel

Kaynak: AA


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