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Alkollü sürücü traktöre arkadan çarptı: 3 yaralı

Antalya'da otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

07.04.2020 11:15 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:16
Alkollü sürücü traktöre arkadan çarptı: 3 yaralı
Antalya 'da otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan ve itfaiye görevlilerince çıkarılan otomobil sürücüsünün 2.59 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza Manavgat ilçesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya- Alanya D-400 kara yolunda Antalya istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Naim T.'nin kullandığı 07 AEY 941 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halindeki Ahmet Deniz'in kullandığı arkasında pulluk bulunan 01 D 7495 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada traktör sürücüsü Ahmet Deniz, traktörde yolcu olarak bulunan kardeşi Bekir Deniz ile otomobil sürücüsü Naim T. yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede kontrolleri yapılan sürücülerden Naim T.'nin 2.59 promil alkollü olduğu bildirildi.

Çarpmanın etkisiyle otomobil korkuluklara çarparak dururken, takla atan traktör ise yolun ortasında ters döndü. Feci kazada traktörün tekerleklerinin ve aküsünün koparak etrafa saçılması ve yola yağ dökülmesi nedeniyle D-400 kara yolu Antalya-Alanya istikametinde trafik akışı uzun süre tek şeritten ve kontrollü olarak sağlandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, Alanya, 3. Sayfa
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