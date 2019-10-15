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Alkollü sürücü üst üste çarpıp kaçtı

Ankara'da Gaziosmanpaşa Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde bir araca üst üste çarpan ve diğer kişilerin de üzerine araç süren alkollü sürücü olay yerinden kaçtı.

15.10.2019 11:40Alkollü sürücü üst üste çarpıp kaçtı
Ankara'da Gaziosmanpaşa Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde bir araca üst üste çarpan ve diğer kişilerin de üzerine araç süren alkollü sürücü olay yerinden kaçtı.

Başkentte güvenlik kameralarına takılan görüntülerde, bir alkollü araç sürücüsünün diğer araca üst üste çarptığı anlar yer aldı. Gaziosmanpaşa Mahallesi, Uğur Mumcu Caddesi üzerinde gece sıralarında meydana gelen olayda iddialara göre, beyaz renkli araç sürücüsü daha önceden aracına çaptan panelvan tipi aracın önüne geçerek durdurmak istedi. Bu arada alkollü sürücü bir kez daha araca arkadan çarptı. Olay yerinden kaçmaya çalışan alkollü sürücü bu kez de aracın kapısına vurdu. Beyaz araçtan araçtan inen kişilerin üzerine de araç süren alkollü sürücü olay yerinden kaçtı. - ANKARA

Gaziosmanpaşa, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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