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Alkollü sürücü yol kenarındaki araçlara çarparak durabildi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen sürücü, park halindeki 4 araca çarparak durabildi.

22.07.2019 23:50 Alkollü sürücü yol kenarındaki araçlara çarparak durabildi
Kastamonu'nun Cide ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen sürücü, park halindeki 4 araca çarparak durabildi.

Edinilen bilgiye göre, Cide sahilinde iddiaya göre bir aracı sollayan 37 FF 047 plakalı araç, aşırı hız nedeniyle sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarında park halindeki 3 araca çarptı. Kaza mahalline gelen emniyet görevlileri başka kazaların olmaması için önlem alırken, alkollü olduğu iddia edilen sürücü gözaltına alındı. Yaz mevsiminde tatilcilerin ziyaret ettiği ilçede kaza esnasında yol kenarında insanların olmaması olası bir faciayı önledi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU
Kaynak: İHA
Kastamonu, Cide, 3. Sayfa

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