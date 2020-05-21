Alkollü sürücü yol kenarındaki yayalara çarptı: 3 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yol kenarında yürüyen 2 kişiye çarptıktan sonra kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.

21.05.2020 02:54 | Son Güncelleme: 21.05.2020 02:56

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yol kenarında yürüyen 2 kişiye çarptıktan sonra kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 3 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü Erdinç Girgin'in hastanede yapılan kontrolünde 2.32 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, gece geç saatlerde Ahmetpaşa Mahallesi yolu üzeri su deposu mevkiinde meydana geldi. Malkara yönüne giden Erdinç Girgin (32) yönetimindeki 59 AAN 676 plakalı otomobil, su deposu mevkiinde yol kenarında yürüyen Nurullah İncili (22) ile İbrahim Özkaymak'a (19) çarptıktan sonra takla attı. Kazada İncili ile Özkaymak çarpmanın etkisiyle yola savrularak ağır şekilde yaralanırken, takla atan otomobilin sürücüsü Girgin'de yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan yayalar ile takla atan otomobilden çıkartılan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Nurullah İncili, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Otomobil sürücüsü Erdinç Girgin'in ise hastanede yapılan kontrolünde 2.32 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alkollü sürücü yol kenarındaki yayalara çarptı: 3 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Tekirdağ, Malkara, Güncel, Haber

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