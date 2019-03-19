Alkollü Sürücü Yolda Arıza Yapan Araca Çarptı: 5 Yaralı

Kaynak: İHA

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde trafik kazası sonucu 5 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Bartın karayolu üzerinde meydana gelen kazada; Muhammer D. (36) idaresindeki 06 HE 608 plakalı araç, aynı istikamette olan ve yolda aracı arıza yapan Ahmet T. (20) yönetimindeki 55 LN 492 plakalı araca arkadan çarptı. Olayı görenler polisi ve 112 acil servisi arayarak yardım istedi. Kazada araç sürücüleri Muhammer D., Ahmet T. ve araçlarda bulunan Serkan G. (20), Ferat A. (36), Aleyna Melisa Ç. (20) yaralanarak, olay yerine gelen ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tedavilerinin ardından yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Muharrem D.'nin alkollü olduğu tespit edildi.Olay ile ilgili tahkikat başlatıldı. - ZONGULDAK