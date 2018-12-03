Alkollü Sürücüden Polise Şaşırtan Cevap

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:23



03 Aralık 2018 Pazartesi 11:23

Konya'da alkollü olarak yakalanan sürücü polisi uğraştırdı. Trafik polislerinin sakin bir şekilde davrandığı sürücü, "Alkollüyüm tamam, ne yapacaksın müebbet mi vereceksin" diye konuşurken, sürücüye ceza kesildi ve sigortasız olan araç otoparka çekildi.Olay, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi Büyükkeçeciler Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler seyir halindeki 42 FBH 35 plakalı otomobili sokak üzerinde şüphe üzerine durdurdu. Araçtan indirilerek ehliyet ve ruhsat kontrolünün ardından alkol muayenesi yapılan sürücü Ali M.'nin 1.32 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü, aracı ilk park halinde gören polis ekiplerinin kendisinin başka bir yerde durabileceğini ve alkollü şekilde gidebileceği söylediğini iddia ederek, polis ekiplerine tepki gösterdi.Uzun süre polisle diyalog yaşayan alkollü sürücünün, "Tamam ne gerekiyorsa yap, uzatma. Alkollüyüm tamam, ne yapacaksın müebbet mi vereceksin. Karakola gitsem ne mahkemeye gitsem ne" diye konuşması dikkat çekti. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 500 lira idari para cezası kesilirken, araç sigortasız olduğu için de otoparka çekildi. - KONYA