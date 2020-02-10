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Alkollü sürücünün çarptığı bebek, metrelerce havaya savruldu

Ukrayna'da alkollü olduğu belirlenen sürücünün çarptığı bebek arabasındaki talihsiz bebek metrelerce havaya savruldu. Kameralar tarafından anbean kaydedilen olayda ağır yaralanan 3 aylık bebeğin durumu ciddiyetini koruyor.

10.02.2020 15:22 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:02

Ukranya'da bir anne, bebek arabasında olan üç aylık bebeği ile yolun karşısına geçmek isterken aşırı alkol aldığı tespit edilen bir sürücü kırmızı ışıkta bebeğin arabasına çarptı.

Anneyi kıl payı sıyıran araba, bebek arabasındaki bebeği metrelerce havaya fırlattı. Kaza sonrası bebeğe çarpan sürücü dahil diğer sürücüler yardıma koştu. Apar topar hastaneye kaldırılan bebeğin durumunun ciddi olduğu belirtildi.

ALKOL SINIRINI 9 KAT AŞMIŞ

Bebeğin 34 yaşındaki annesi Maria Tkachenko aşırı derecede alkol kokan sürücünün yanına yaklaşıp kendisinden özür dilediğini söyledi. Kazadan sonra alkol sınırını dokuz kat aştığı tespit edilen sürücü tutuklandı. Sürücü mahkeme tarafından suçlu bulunursa üç yıl hapis cezası alacak.

Alkollü sürücünün çarptığı bebek, metrelerce havaya savruldu

Anne, 3. Sayfa, Dünya


HABER YORUMLARI (3)
KAYSERİ:asın daha ıyı asılmak var ıse
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HALİT BOSNASARAYLI:Suçlu bulunursa 3 yıl ceza alacakmış. Alkollü sürücüleri koruma yasası var galiba Ukraynada.
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TİMUÇİN:ağzınızla için. . umarım müebbet verirler
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