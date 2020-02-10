Alkollü sürücünün çarptığı bebek, metrelerce havaya savruldu

Ukranya'da bir anne, bebek arabasında olan üç aylık bebeği ile yolun karşısına geçmek isterken aşırı alkol aldığı tespit edilen bir sürücü kırmızı ışıkta bebeğin arabasına çarptı.

Anneyi kıl payı sıyıran araba, bebek arabasındaki bebeği metrelerce havaya fırlattı. Kaza sonrası bebeğe çarpan sürücü dahil diğer sürücüler yardıma koştu. Apar topar hastaneye kaldırılan bebeğin durumunun ciddi olduğu belirtildi.

ALKOL SINIRINI 9 KAT AŞMIŞ

Bebeğin 34 yaşındaki annesi Maria Tkachenko aşırı derecede alkol kokan sürücünün yanına yaklaşıp kendisinden özür dilediğini söyledi. Kazadan sonra alkol sınırını dokuz kat aştığı tespit edilen sürücü tutuklandı. Sürücü mahkeme tarafından suçlu bulunursa üç yıl hapis cezası alacak.