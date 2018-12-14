Alkollü Sürücünün Karıştığı Kaza Güvenlik Kamerasında

14 Aralık 2018 Cuma 11:37



14 Aralık 2018 Cuma 11:37

Yalova'da, otomobiliyle yön levhası direği ve bir iş yerinin kapısına çarpan alkollü sürücü yaralandı.Mertcan A. (28) idaresindeki 34 YL 8784 plakalı otomobil, Rüstempaşa Mahallesi Fatih Caddesi'nde yoldan çıkarak, önce yön levhasının direğine ardından bir iş yerinin kapısına çarptı.Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün 1,53 promil alkollü olduğu belirlendi.Öte yandan, kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.