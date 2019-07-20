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Alkollü sürücünün kaza anı araç kamerasına yansıdı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde alkollü sürücünün kaza anı başka aracın kamerasınca kaydedildi.

20.07.2019 12:31
Konya'nın Selçuklu ilçesinde alkollü sürücünün kaza anı başka aracın kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, Ali Ç'nin kullandığı 42 PM 845 plakalı otomobil, Demiryolu Caddesi'nde önce trafik lambası direğine daha sonra yol kenarındaki duvara çarptı.
Otomobilin kaza anı başka bir araç kamerasına yansıdı. Kamera kaydında, seyir halindeki otomobilin önce bir aracı solladığı daha sonra trafik lambası direğine ve yol kenarında bulunan duvara çarparak durması yer alıyor.
Görüntüde, yol kenarında bekleyen bir kişinin kazadan son anda kurtulduğu da görülüyor.
Olay yerine gelen polis ekipleri sürücü Ali Ç'nin 172 promil alkollü olduğunu tespit etti. Alkollü sürücünün kaza anı araç kamerasına yansıdı
Kaynak: AA
CHP Parti Meclisi, Selçuklu, Konya, Güncel

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