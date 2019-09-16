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Alkollü sürücünün kontrolünden çıkan otomobil ağaca asılı kaldı

Alkollü sürücünün kontrolünden çıkan otomobil ağaca asılı kaldı Hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan çıktıKOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki yeşil alana uçtu.

16.09.2019 15:08
Alkollü sürücünün kontrolünden çıkan otomobil ağaca asılı kaldı
Hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki yeşil alana uçtu. Hurdaya dönen otomobil ağaçlara asılı kalırken sürücü yara almadan kurtuldu.
Kaza sabah saatlerinde İzmit Kuruçeşme mevkii D-100 karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.E. idaresinde 54 DA 041 plakalı otomobil, D-100 Kuruçeşme mevkiinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alana girdi. Hurdaya dönen otomobil ağaçlara asılı kalırken sürücü ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan kontrollerde sürücünün 84 promil alkollü olduğu belirlendi. Kaza hakkında inceleme başlatıldı.
Alkollü sürücünün kontrolünden çıkan otomobil ağaca asılı kaldı

Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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