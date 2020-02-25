Haberler » 3. Sayfa » Alkollü sürücünün kullandığı kamyonet devrildi: 2 yaralı - Haberler

Alkollü sürücünün kullandığı kamyonet devrildi: 2 yaralı

Karabük'ün Yenice ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet kaldırıma çarpıp devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

25.02.2020 13:18 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:19Alkollü sürücünün kullandığı kamyonet devrildi: 2 yaralı
'ün ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet kaldırıma çarpıp devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Sürücünün 2.46 promil alkollü olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, istikametinden Karabük istikametine seyir halinde olan Abdullah Y. idaresindeki 78 AD 725 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünü kaybedip kaldırıma çarpması sonucu devrildi. Kazada sürücü ile birlikte bulunan Erkan Yirmibeş hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Yenice Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Abdullah Y.'de yapılan kontrollerde 2.46 promil alkollü olduğu belirlendi. - KARABÜK

Zonguldak, Karabük, Yenice, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

13:43  Folklor nasıl yazılır? TDK'ya göre folklor mu, folklör mü? Folklor ne demek?
13:24  MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı?
11:47  Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta?
10:33  Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
09:47  Hızlı ve Öfkeli 5 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 5 oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 5 özeti!
25.02.2020 14:13:09