Alkollü sürücünün kullandığı otomobil şarampole devrildi

Burdur'un Gölhisar ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

28.05.2020 02:28 | Son Güncelleme: 28.05.2020 02:32
Burdur'un Gölhisar ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Uğur Bozkurt (33) idaresindeki 09 UR 171 plakalı otomobil, Armutlu Mahallesi Çameli yolu mevkisindeki 3 metre yüksekliğindeki şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza sonrası polis raporuna göre, 1,6 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Bozkurt ve araçta bulunan kimlikleri henüz tespit edilemeyen iki kişi yaralandı.
Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Alkollü sürücünün kullandığı otomobil şarampole devrildi

Kaynak: AA

Etiketler: Gölhisar, Armutlu, Burdur, Güncel, Haber

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