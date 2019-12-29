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Alkollü sürücünün kullandığı otomobil su kanalına devrildi

Karabük'te alkollü sürücünün kullandığı otomobil su kanalına düştü.

29.12.2019 19:44 | Son Güncelleme: 29.12.2019 19:49 Alkollü sürücünün kullandığı otomobil su kanalına devrildi
'te alkollü sürücünün kullandığı otomobil su kanalına düştü. Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.E. yönetimindeki 78 AAF 048 plakalı otomobil, Ergenekon Mahallesi Konut Sitesi yolu üzerinde sürücüsünün virajı döndükten sonra direksiyon hakimiyetini kaybetmesi yolu ayıran su kanalına düşerek devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilirken sürücü, kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı. Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü 2.80 promil alkollü çıktı.

Yaralı sürücü ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, durumun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Su kanalına düşen araç ise vinç yardımıyla kaldırıldı. - KARABÜK

Ergenekon Mahallesi, Karabük, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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