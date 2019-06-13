13.06.2019 20:42
Haberler»Güncel » Haber

Alkollü sürücüye rekor ceza

Alkollü sürücüye rekor ceza

Kırıkkale'de, otomobiline 5 litrelik bidondan yaptığı düzenekle alkol alan sürücünün ehliyetine, 9. kez alkollü araç kullanmaktan 2049 yılına kadar el konuldu.

Kırıkkale'de, otomobiline 5 litrelik bidondan yaptığı düzenekle alkol alan sürücünün ehliyetine, 9. kez alkollü araç kullanmaktan 2049 yılına kadar el konuldu.
B.S. idaresindeki 06 FS 3761 plakalı otomobilin trafiği tehlikeye düşürdüğü bilgisini alan ekipler, aracı Bölge Trafik İstasyonu önündeki yol uygulamasında durdurdu.
Ekipler, alkol kontrolü yaptıkları sürücü B.S'nin 3,44 promil alkollü olduğunu tespit etti.
Araçtaki aramada, B.S'nin 5 litrelik temizlik malzemesi bidonuna kendisinin yaptığı boğma rakıyı koyup, ayarladığı düzenekle içtiği belirlendi.
9. kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 2049 yılına kadar el konulan B.S'nin otomobili otoparka çekildi ve 14 bin lira para cezası uygulandı.
Kaynak: AA
Kırıkkale, Araç, Güncel

Son Dakika Haberleri
21:26 Zincirleme kazada takla atan otomobil elektrik panosunu devirdi
21:26 Son dakika Süper Loto Sonuçları 13 Haziran: 20 milyon TL kazandıran sayılar açıklandı!
21:25 Güngören'de tramvay otomobile çarptı
21:25 ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Umman Körfezi'ndeki iki petrol tankerine düzenlenen saldırıdan...
21:23 Malatya'da husumetlisini tüfekle vurarak yaraladı
21:22 Barış bildirisi imzacısı akademisyen Noemi Levy'e 2 yıl 6 ay hapis cezası
21:22 Hamile eşini av tüfeğiyle öldürdü, ardından intihar etti
21:22 Balık tutarken kayalıklardan düşen yaşlı adam güçlükle kurtarıldı
21:20 Gelininin tabutuna sarılarak ağladı
21:20 İzmir'de orman yangını-4
21:19 Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
21:19 Topaloğlu madalya için umutlu
21:17 Vali Çiftçi, tarihi Hilmi Ağa Konağı'nı gezdi
21:17 İstanbul'da kadınlara fuhuş yaptıran çete çökertildi