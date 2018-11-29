Alkollü Yakalanan Japon Pilot, Hakim Karşısına Çıkacak

İngiltere
'de uçuştan 50 dakika önce alkollü yakalanan Japon
pilot, bugün hakim karşısına çıkacak.
İngiltere'nin başkenti Londra
'daki Heathrow Havalimanı'nda 1 Kasım'da uçuştan 50 dakika önce alkol sınırını 9 kat aştığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan Japon pilot Katsutoshi Jitsukawa bugün hakim karşısına çıkacak.
Londra- Tokyo
seferini yapacak olan Japon Hava Yolları'na (JAL) ait, 244 yolcunun bulunduğu uçağın 3. yardımcı pilotu Jitsukawa'nın gözaltına alınması nedeniyle uçuş 1 saat rötar yapmıştı.
Alkol sınırını aştığını kabul eden Japon pilot, Isleworth Mahkemesinde bugün hakim karşısına çıkacak.
Öte yandan, Japon Hava Yolları olayla ilgili yaptığı açıklamada yaşananlardan dolayı özür dileyerek, "Gelecekte yaşanabilecek benzer olayları önlemek amacıyla acil eylemler uygulamaya koyulacak. Emniyet bizim en büyük önceliğimizdir" ifadelerini kullanmıştı. - LONDRA
29 Kasım 2018 Perşembe 12:14