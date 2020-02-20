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Alkollüyken kaza yapan Ahmet Kural, ehliyetini kaptırdığı yönündeki haberleri yalanladı

Ünlü oyuncu Ahmet Kural, dün akşam zincirleme kazaya karıştı. Alkollü olduğu için ehliyetine el koyulduğu söylenen Kural, basın mensuplarına ehliyetinin kendisinde olduğunu söyledi. Kural "Alkollü olduğunuz doğru mu?" sorusuna ise cevap vermedi.

20.02.2020 10:45 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:46

Oyuncu Ahmet Kural, dün akşam Altunizade'de 3 aracın birbirine girdiği zincirleme kazaya karıştı. Aracını alkollü kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulduğu söylenen Kural, kaza hakkında ilk kez konuştu.

3 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Kaza, dün akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı Ankara istikameti Altunizade'de mevkiinde meydana geldi. 3 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında araçlardan birini ünlü oyuncu Ahmet Kural kullanıyordu. Kazada bir kişi yaralanırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tedbir amaçlı yaralıyı ambulansla Üsküdar'daki özel bir hastaneye götürdü. ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde ise Kural'ın 1.85 promil alkollü olduğu hatta 6 ay ehliyetine el konulduğunu ileri sürüldü.

"SIKINTI YOK, EHLİYET BENDE"

Kaza sonrası Çengelköy Polis Merkezi'ne getirilen Kural, işlemlerin ardından arkadaşlarıyla taksiye binerek evine gitti. Gece saatlerinde evinin otoparkında görüntülenen Kural, kaza hakkında ilk kez konuştu. Uçankuş muhabirine konuşan Kural, ehliyetini kaptırdığı yönündeki için "Sıkıntı yok, ehliyetim bende" dedi. Alkollü araç kullandığı için kazaya sebebiyet verdiği konuşulan oyuncu bu soruları yanıtsız bırakarak evine girdi.

Ahmet KuralAhmet Kural'ın karıştığı zincirleme kazada araçlar kullanılamaz hale geldi

Alkollü araç kullanan Ahmet Kural, zincirleme trafik kazasına sebep olduAlkollü araç kullanan Ahmet Kural, zincirleme trafik kazasına sebep oldu

Alkollüyken kaza yapan Ahmet Kural, ehliyetini kaptırdığı yönündeki haberleri yalanladı

Ahmet Kural, İstanbul, Polis, Magazin


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