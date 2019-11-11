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Alkollüyken rastgele ateş açıp, sokaktaki kişiyi öldürdü

İZMİT'te geçen cumartesi gecesi sokak ortasında başından vurularak öldürülen Alim Kazancı'nın (34) katil zanlısı Doğan K.'nin olay anında sarhoş olduğu ve sokaktaki gürültü nedeniyle rastgele ateş ettiği öğrenildi.

11.11.2019 15:15 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:15Alkollüyken rastgele ateş açıp, sokaktaki kişiyi öldürdü

İZMİT'te geçen cumartesi gecesi sokak ortasında başından vurularak öldürülen Alim 'nın (34) katil zanlısı Doğan K.'nin olay anında sarhoş olduğu ve sokaktaki gürültü nedeniyle rastgele ateş ettiği öğrenildi. Kazancı toprağa verilirken, katil zanlısı yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, önceki gece İzmit Gültepe Mahallesi Beyhan Sokak'ta meydana geldi. Motosikletiyle evine giden Alim Kazancı, yolda gördüğü gençlerle sohbet ettiği sırada başından vurularak ağır yaralandı, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde Alim Kazancı'nın yeğeni Hüseyin Ü.'nün ifadesini aldı. Hüseyin Ü.'nün ifadesinde, arkadaşı Doğan K. ile birlikte alkol aldıklarını, sokaktan gürültü gelmesi üzerine Doğan K.'nin nişan almadan yola doğru ateş ettiğini söylemesi üzerine bu kişiyi aramaya başlayan ekipler, yaptıkları çalışmalar sonrasında şüpheliyi Yahyakaptan Mahallesi'ndeki bir prefabrik konteynerin içerisinde saklandığını tespit etti. Konteynere operasyon düzenleyen ekipler Doğan K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Daha önce adam yaralama suçundan sabıka kaydı olduğu öğrenilen Doğan K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



Kazancı, Güncel

Kaynak: DHA

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