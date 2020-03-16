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ALKÜ'de dezenfekte yapıldı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde (ALKÜ) koronavirüs riskine karşı dezenfekte işlemleri yapıldı.

16.03.2020 11:27 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:28
ALKÜ'de dezenfekte yapıldı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde (ALKÜ) koronavirüs riskine karşı dezenfekte işlemleri yapıldı.

ALKÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından hafta sonu fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve tüm idari birimler ile açık alanlarda Korona virus riskine karşı dezenfekte işlemleri yapıldı. Yapılan çalışmalarının sonucunda ALKÜ'de dezenfekte edilmeyen yer bırakılmadı. Ayrıca, ALKÜ'de Korona virüs tehdidine yönelik üniversitede belirlenen noktalara da el temizleyici dezenfektanlar yerleştirildi. - ANTALYA
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Kaynak: İHA

Etiketler : Alanya, Güncel

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