Haberler » Spor » ALKÜ Futbol Takımı gururlandırdı - Spor

ALKÜ Futbol Takımı gururlandırdı

ALKÜ Futbol Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu 2. Lig B grubunu şampiyon olarak tamamladı.

26.12.2019 17:58 | Son Güncelleme: 26.12.2019 18:02 ALKÜ Futbol Takımı gururlandırdı
ALKÜ Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu 2. Lig B grubunu şampiyon olarak tamamladı.

Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Futbol Takımı, büyük bir başarı elde ederek Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu 2. Lig Futbol müsabakaları B grubunu şampiyon olarak tamamladı. Müsabakaların ardından, Rektör Kalan, ALKÜ Futbol Takımı ve antrenör Alper Karadöl'ü makamına kabul ederek, tebrik etti. Rektör Kalan, "Kazandığınız başarı beni çok mutlu etti. Şampiyon olarak kaldığınız kupanın sevinci bizde sizlerle bir araya gelerek paylaşmak istedik. Bunda sonraki süreçte de başarılı olacağınıza canı gönülden inanıyorum. Bizde yönetim olarak sizlere destek olacağımıza söz veriyorum" diye konuştu. Ziyaret sonunda Rektör Kalan, futbol takımıyla hatıra fotoğrafı çekilerek, hediyelerini takdim etti.

Müsabakaları nağmağlup tamamladı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TUSF) tarafından düzenlenen 2. Lig futbol müsabakaları 09-13 ve 16-20 Aralık tarihlerinde Belek'te bulunan Limak Arcadia Otel'de gerçekleştirildi. 20 takımın 4 grupta mücadele ettiği organizasyonda Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi B grubunda Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi ile eşleşti. Turnuvanın ilk maçında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesiyle karşılaşan ALKÜ, Ümit Türker ve Sezgin Çil'in attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Ayrıca ALKÜ kalecisi Aziz Murat Karahan bir penaltı atışında kalesini gole kapattı.İkinci maçında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesiyle karşılaşan ALKÜ, Mehmet Sait Uluiri, Murat Sevimler ve Samet Güleç'in attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Üçüncü maçında Antalya Bilim Üniversitesiyle karşılaşan ALKÜ, Mehmet Sait Uluiri (3), Gökhan Gölgelen, Ahmet Oğuz ve Enes Özbaykondu'nun attığı gollerle sahadan 6-1 galip ayrıldı.

Son maçına rakibi Dokuz Eylül Üniversitesinin iki puan önünde lider olarak giren ALKÜ, Süper Lig hakemi Sarper Barış Saka'nın yönettiği maçta Murat Sevimler ve Anıl Aslanalın'ın attığı gollerle rakibiyle 2-2 berabere kalarak namağlup şampiyon oldu ve 1. Lige yükseldi. - ANTALYA

Alanya, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

19:19   Zlatan Ibrahimovic, Milan'ın teklifini kabul etti! - Spor
19:11   Yusuf Yazıcı, ameliyat için İtalya'ya gitti - Spor
18:58   Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ankara'da temaslarda bulundu - Spor
18:51   Mecnun Otyakmaz: "Firavun varsa Musa var, laneti varsa Felak-Nas var!" - Spor
18:50   Yusuf Yazıcı, ameliyat için İtalya'ya gitti - Spor
17:03   Babası, Elneny'nin Beşiktaş'tan ayrılacağını açıkladı - Spor
15:41   Arda Turan, tek başına yaptığı antrenmanın fotoğraflarını paylaştı - Spor
15:17   Galatasaray'ın Jesse Sekidika ile anlaştığı iddia edildi - Spor
15:06   Fatih Terim, hakaret gerekçesiyle Turgay Demir'e dava açtı - Spor
14:21   Çin Futbol Federasyonu, futbolcu maaşlarına sınırlama getirdi - Spor
26.12.2019 19:22:25