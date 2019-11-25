Haberler » Güncel » ALKÜ Genel Sekreterliği'ne Emre Çalışkan getirildi - Haber

ALKÜ Genel Sekreterliği'ne Emre Çalışkan getirildi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Genel Sekreterlik görevine Emre Çalışkan atandı.

25.11.2019 17:24 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:29ALKÜ Genel Sekreterliği'ne Emre Çalışkan getirildi
Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Genel Sekreterlik görevine Emre Çalışkan atandı.

18 Kasım 2019 tarihinde ataması yapılan Çalışkan, 25 Kasım 2019 tarihinde görevine başladı. Genel Sekreter Emre Çalışkan'ı tebrik eden ALKÜ Rektörü Ekrem Kalan, "Emre bey, gerek Akdeniz Üniversitesi gerekse daha önceki görevlerinde son derece başarılı işler yapmış bir yönetici. Kendisiyle birlikte hem Alanyamız için hem de Üniversitemiz için güzel işler yapacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Genel Sekreterlik kadrosuna asaleten atanan Emre Çalışkan, Genel Sekreterimiz Emre Çalışkan, Akdeniz Üniversitesi'nde Genel Sekreter Yardımcılığı, Sağlık, Kültür ve Daire Başkanlığı görevlerini yürütüyordu. Çalışkan ayıca, Antalya Valiliği AB Koordinatörlüğü Merkezi AB Proje Uzmanı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Eğitici Eğitmeni ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birim Koordinatörlüğü görevlerini de yürüttü. - ANTALYA

Akdeniz Üniversitesi, Emre Çalışkan, Sekreter, Alanya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:31 İmamoğlu'ndan gülhane'de incelemelerde bulundu
19:30 Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü
19:30 Adana-kefen giyerek, kadına şiddete dikkat çektiler
19:30 "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri"nin sahipleri açıklandı
19:28 Erdoğan, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti
19:08 İstanbul'da 4 bin 500 et ve et ürünleri işletmesi sağlığa uygunsuz bulundu
18:42 Son dakika: Motorinin litre fiyatında 8 kuruş indirime gidilecek
18:09 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne hak kazananlar belli oldu
18:09 Yasak ilişki ölümle bitti! 5. kattan düştüğü iddia edilen kadın ve erken öldü
17:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a övgü dolu sözler: Kara gün dostudur
17:13 Talat Atilla, CHP'li Faik Öztrak'ın açıklamasına sert tepki gösterdi
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 19:32:39