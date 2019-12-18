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ALKÜSEM'den Kara Kalem Kursuna davet

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALKÜSEM), vatandaşları kara kalem kurusuna davet etti.

18.12.2019 17:31 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:36ALKÜSEM'den Kara Kalem Kursuna davet
Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALKÜSEM), vatandaşları kara kalem kurusuna davet etti.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALKÜSEM), yediden yetmişe herkesin faydalanması için Alanyalıları kara kalem desen kursuna davet ediyor. ALTSO Meslek Yüksekokulu (MYO) Öğretim Görevlisi Bora Uluurgun tarafından verilen kurs, haftalık üç saat olmak üzere toplam 10 hafta sürüyor. "Eli kalem tutan herkes için kara kalem kursu" sloganıyla eğitim verilen program, tüm yaş aralığına hitap ediyor.

ALKÜSEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sinan Kartal, mimarlık, iç mimarlık, güzel sanatlar gibi üniversitelerde okuyan ve mezun öğrencilerin yanı sıra kurslara çok sayıda vatandaşın da yoğun katılım gösterdiğini söyledi. Kara kalem çizme becerisinin "Çöp adam bile çizemiyorum" diyen kimseler için bile bir yetenek değil, algılama meselesi olduğunu belirten kurs eğitimcisi Bora Uluurgun, yazı yazabilen herkesin aslında resim de yapabileceğini ifade etti.

ALKÜSEM tarafından düzenlenecek kurslar hakkında detaylı bilgilere https://alkusem.alanya.edu.tr/ adresi üzerinden ulaşılabilir. Kursların açılması başvuru durumuna göre belirleniyor. - ANTALYA

Bora Füzesi, Alanya, Güncel

Kaynak: İHA

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