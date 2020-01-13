Haberler » Spor » All-Star'da 4 Pınar Karşıyakalı - Spor

All-Star'da 4 Pınar Karşıyakalı

BASKETBOLDA 19 Ocak Pazar günü İstanbul'da yapılacak ING All-Star 2020'de Pınar Karşıyaka'dan 4 isim boy gösterecek.

13.01.2020 12:09 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:10All-Star'da 4 Pınar Karşıyakalı

BASKETBOLDA 19 Ocak Pazar günü 'da yapılacak ING All- 2020'de Pınar Karşıyaka'dan 4 isim boy gösterecek. Sinan Erdem Salonu'ndaki dev organizasyonda Beyaz Takım'ın antrenörlüğünü A Milli Takım ve Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca yapacak. Kırmızı Takım'ı ise Anadolu Efes Antrenörü Ergin Ataman parkeye çıkaracak.

Bu sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde zirve yarışı yapan Kaf-Kaf'tan Metecan Birsen, Shane Larkin'in kaptanlığını yaptığı Kırmızı Takım'da, Amath M'Baye ise Sarıca yönetiminde, Nando de Colo'nun kaptan olduğu Beyaz Takım'da yer alacak. All-Star'da 2018 yılında smaç şampiyonu olan Pınar Karşıyakalı Onuralp Bitim, yine aynı etkinlikte yeniden taç takmaya çalışacak.



İstanbul, Star, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

13:46  Milli futbolcu Ece Türkoğlu: "Kadın futboluna ilgi arttı" - Spor
13:44  Antalyaspor galibiyete odaklandı - Spor
13:42  Nazilli Belediyespor galibiyete hasret - Spor
13:40  Modern pentatlonda 2020'nin ilk ulusal sıralama yarışı yapıldı - Spor
13:39  Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Jeremain Lens açıklaması... - Spor
12:52  Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a sert yanıt: Edebim müsaade etmez - Spor
11:20  Adil Gevrek: Guilherme Beşiktaş'la görüşüyor, son sözü biz söyleyeceğiz - Spor
11:11  İran'ın olimpiyatlarda madalya kazanan tek kadın sporcusu ülkesini terk etti - Spor
10:26  Ronaldo'dan Merih Demiral paylaşımı: Geçmiş olsun kardeşim - Spor
09:39  Zidane, Real Madrid'le çıktığı 9 finalin hiçbirini kaybetmedi - Spor
13.01.2020 13:46:55