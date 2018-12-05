05 Aralık 2018, 23:50
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Allah'a Küfür Ettiği Paylaşımla Gündeme Gelen Öğretmen Görevden Alındı

Allah

Tekirdağ'da Allah'a küfür edip sosyal medya hesabından paylaşan beden eğitimi öğretmeni görevden alındı. Görevden alınan öğretmen hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Tekirdağ'da sosyal paylaşım sitesinden Allah'a küfür eden beden eğitimi öğretmeni görevden alındı. Görevden alınan öğretmen hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı ve emniyete götürülerek ifadesinin alındığı öğrenildi.

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sosyal paylaşım sitesinden küfürlü paylaşımlar yapan Tekirdağ Muratlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni C. D. K.'nın görevden alındığı belirtildi.

Görevden alınan öğretmen hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı ve şu anda emniyette ifade verdiği belirtildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, bir beden eğitimi öğretmeni hakkında, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bazı paylaşımları nedeniyle inceleme başlatılmıştı.

Muratlı,Tekirdağ
05 Aralık 2018 Çarşamba 23:50



YORUMLAR (29)
ERTUĞRUL SOYSAL: Tekirdağ güzel şehir insanıda güzel bu istisnalar yüzünden koskoca bir şehrin kötülemesi hoş değil Allah böyle kötü niyetli küfürbaz dinsiz insanların hakkınıda ummadığı anda verir inşallah
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GRİPALENFEKSİYON: CHPLİ TAVACİ ALKOLİK
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ŞABAN KARA: hayırsız şer nankör alçak cani öğretmen yüce allah ım insanları şer odaklardan koru mafaza et sana sınıyoruz allah mafaza böle bir şer söz asla olmaz allah ım yaratı kulu sana sınıyorum hiç bir şey baki değildir fanidir
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TURKO_RAPTOR: ne kullandıysa kafa yerinde deil bonzaimi kullandı. baly mi çekmiş belli deil alkola alsa bu kadar olmaz içinde ne varsa kusmus, bastırılmış duygular dışarı vurmuş. kısaca bitik adam belli, sende suc yok seni öğretmen yapanı sevmek lazım,
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TÜRK KIZİ: Tekirdagda ayık gezen yokki.ALLAH korkusu kalmamış kimsede .yine bir temizlik lazim bu insanlara
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